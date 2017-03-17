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Bakan Işık TSK'dan ihraç sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TSK'dan 6 bin 511 kişinin çıkarıldığını bildirdi.

17.03.2017 - 15:31
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Işık, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle hakkında TSK'dan çıkarma işlemi tesis edilen personel sayısını açıkladı.

6 BİN 511 KİŞİ TSK'DAN ÇIKARILDI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle 6 bin 511 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarıldığını, toplam 16 bin 409 kişinin askeri öğrencilik statüsünü kaybettiğini bildirdi.

Işık, ayrıca, 4 bin 90 askeri lise öğrencisi, 6 bin 140 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi ile 6 bin 179 lisans düzeyinde (Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu) olmak üzere toplam 16 bin 409 kişinin askeri öğrencilik statüsünü kaybettiğini belirtti.

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