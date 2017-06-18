Bakan Işık: Yemekten 590 askerimiz etkilendi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık şunları söyledi:

"5 BİN 470 ASKER YEMEK YEDİ"

"Bu akşam, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk muayeneleri ve müdahaleleri revir başta olmak üzere yapıldı.

"HASTANEDEKİ ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Hastenelere sevk edilen sayı 372. Şu an hastanelerdeki asker sayısı 72. Hayati tehlikesi yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok.





"YEMEK FİRMASIYLA ANLAŞMA FESHEDİLDİ"

İlk değerlendirmeye göre suda sorun yok. Yemek firmasi ile anlaşmanın feshine karar verildi. Yemek dışındaki olasılıklar da değerlendiriliyor. 21 mayıstaki olayda yemekte salmonella bulundu."

SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR

Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir. Salmonella türleri hareketlidir, hidrojen sülfür üretirler.