Bakan Işık Yunanistan'ın kararını değerlendirdi

Işık, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın (A-582) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreninde, Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararını değerlendirdi.

5 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından bazı darbeci askerlerin yurt dışına kaçtığını belirten Işık, şunları söyledi:

''BU BİR YARGI KARARI DEĞİLDİR''

''Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır.

BU YANLIŞ KARARI DÜZELTİN

Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir.''