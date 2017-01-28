taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

Bakan Işık Yunanistan'ın kararını değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararına ilişkin, ''Bu karar siyasi bir karardır" dedi.

28.01.2017 - 12:44
  1. Haberler
  2. Gündem

12

Işık, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın (A-582) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreninde, Yunanistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararını değerlendirdi.

5 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından bazı darbeci askerlerin yurt dışına kaçtığını belirten Işık, şunları söyledi:

''BU BİR YARGI KARARI DEĞİLDİR''

''Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır.

BU YANLIŞ KARARI DÜZELTİN

Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir.''

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

253
Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

127
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

470
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

463
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

366
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

54
Wesley Sneijder bağlama çaldı - İZLE

Wesley Sneijder bağlama çaldı - İZLE

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM