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Bakan Işık'a milli silahlı koruma

Milli Savunma Bakanı Işık'ın korumaları Milli Piyade Tüfeği'ni kullanmaya başladı.

26.03.2017 - 15:38
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Milli Piyade Tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-55) yakında seri üretimine başlanması planlanıyor.

BAKAN IŞIK TALİMAT VERDİ

Yerli imkanlarla üretilen silah, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı.

Bakan Işık'a milli silahlı koruma

30 TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

MPT-55 Piyade Tüfeği, uzun namlulu ve kısa namlulu (Karabin tipi) olarak tasarlandı. NATO standartlarında 30 farklı teste tabi tutulan tüfek, bunlardan başarıyla geçti. 3 kilogram ağırlığına sahip tüfek dakikada 850 atım yapabiliyor. 400 metre etkili menzile sahip tüfek şu anda emniyet güçleri tarafından test amaçlı kullanılıyor.

MİT TARAFINDAN TALEP EDİLDİ

MPT-76'ya oranla daha hafif olan MPT-55'in özellikle meskun mahal çatışmalarında, Özel Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir silah olacağı belirtiliyor. Tüfeklerin MİT Müsteşarlığınca da talep edildiği öğrenildi.

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