Bakan Işık'tan ABD'ye tepki

NTV'de katıldığı programda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin silah yardımı kararına ilişkin konuştu.

"PYD'YE SİLAH VERİLMESİ KRİZDİR"

Işık, "Terör örgütü PYD'ye ağır silahlar verilmesi başlı başına bir krizdir. Bunun olumsuz sonuçları bütün dünyayı etkiler. Teröre bulaşan insanlarla iş tutmamak terörle mücadelenin en önemli zeminidir." dedi.

YPG'NİN KATILDIĞI BİR OPERASYONA DESTEK VERMEYİZ

Bakan Işık ayrıca, "YPG/PYD gibi terör örgütü unsurlarının katıldığı operasyona Türkiye'nin destek vermesini kimse beklememeli. Bu konudaki tavrımızı baştan ortaya koyduk. PYD/YPG olmasa bu operasyon daha kolay yapılır. Bunları çekip yerine ÖSO'yu koyduğunuz zaman zaten sorunu çözmüş oluyorsunuz. Ama malesef buradaki askeri kaynaklar soruna mesafeli yanaştı ve ABD'nin kararı almasında sanıyorum belirleyici oldular." dedi.