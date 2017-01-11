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Bakan Işık'tan Başika cevabı

Milli Savunma Bakanı, Irak'ın Ankara Büyükelçi'sinin açıklamalarına istinaden, ''Başika'da Türk askerinin varlığı bir zorunluluktur.'' dedi.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 12:48
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Irak elçisinin Başika Kampı ile ilgili iddialarına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan yanıt geldi.

''BAŞİKA'DA TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI ZORUNLULUKTUR''

Bakan Işık, Başika için, ''Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne ve üniter yapısına saygılıdır. Bu noktada Türkiye ile Irak arasında anlaşmazlık yoktur. Başika'da Türk askerinin varlığı bir zorunluluktur.'' dedi.

''BÖLGENİN DEAŞ'TAN TEMİZLENMESİ..''

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Başika Kampı'na ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için Başika'daki Türk askeri büyük çaba veriyor. Çok sayıda DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Başika'nın amacı bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi ve bölgede başka terör örgütlerinin barınmaması için gerekli çalışmaların yapılması. Terör örgütlerinden bölge tamamen arındıktan sonra Irak ile Türkiye tekrar konuşacaktır. DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu dostane bir şekilde çözeceğiz. Irak'ın da bu konuda tereddütünün olmaması gerekiyor"

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