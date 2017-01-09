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Bakan Işık'tan Başika kampı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık, "Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay Başkanı'nı mektupla Türkiye'ye davet ettim" dedi.

Ajanslar | 09.01.2017 - 19:37
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Bakan Işık'tan Başika kampı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay Başkanı Osman el Ganimi'yi mektupla Türkiye'ye davet ettiğini kaydetti. Işık, Parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

LONDRA'DA GÖRÜŞTÜ

Başika hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay Başkanı el Ganimi'yi mektupla Türkiye'ye davet ettiğini belirten Işık, "Daha önce Lonra'da görüşmüştük, DEAŞ karşıtı koalisyonun Londra toplantısında bir araya gelmiştik. Orada kendisini davet ettim. O da 'resmi bir yazı olması gerekiyor' dedi." diye konuştu.

"GELİN KONUŞALIM"

Fikri Işık, bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştüğünü ifade ederek, "Resmi mektup yazdım. 'Askeri ve siyasi açıdan gelin birlikte konuşalım' dedik." açıklamasında bulundu. Işık, el Ganimi'nin ziyaretinin ne zaman olacağının ise belli olmadığını sözlerine ekledi.

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