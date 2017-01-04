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Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ""Koalisyon güçlerinin El Bab operasyonunda TSK'ya destek vermemesi düşündürücü" dedi..

Ajanslar | 04.01.2017 - 12:47
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Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan El Bab operasyonu hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, koalisyon güçlerini hedef alarak şunları söyledi:

BU DURUM İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜ SORGULATIYOR

"Koalisyon güçlerinin El Bab operasyonunda TSK'ya destek vermemesi düşündürücü. Bu durum İncirlik Üssü'nü sorgulatıyor.

ÜMİT EDERİZ Kİ GEREKEN DESTEĞİ VERİRLER

Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur"

Türkiye'de ilk kez İncirlik Üssü tartışmaya açılıyor

MİLLİ HELİKOPTER İÇİN DE TARİH VERDİ

Diğer yandan Bakan Işık, konuşmasında milli helikopterin de uçurulacağı tarihi açıkladı:

"İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız"

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