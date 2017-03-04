Bakan Işık'tan PYD açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık: "(PYD'nin) Bölgede bir egemenlik alanı oluşturma gayretinin de farkındayız. Zaman zaman buna yönelik bazı cüretlerde bulunduğunu da biliyoruz ama bu cürette bulunduğu her an, tepelerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin o öldürücü darbesi iniyor." ifadelerini kullandı.

PYD, MÜNBİÇ'TEN ÇIKARILACAKLARINI ANLAYINCA DEAŞ'LA ANLAŞTI

Milli Savunma Bakanı Işık, PYD'nin DEAŞ'la anlaştığını belirterek, "(PYD) Artık onlar da Münbiç'ten çıkmazlarsa çıkarılacaklarını anladıkları için DEAŞ ve rejimle anlaşarak, bölgeyi rejime bırakmak gibi bir planı devreye sokmaya başladıklarını görüyoruz. Bu noktada tabii, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bütün koalisyon güçlerinin de çok dikkatli olmaları gerektiğini, bölgede bu konunun hassas bir denge olduğunu bilmelerini bekliyoruz." dedi.









