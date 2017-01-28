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Bakan Işık'tan Yunanistan'ın kararına tepki

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmeme kararına ilişkin konuşan Fikri Işık, bu kararın siyasi olduğunu söyledi.

28.01.2017 - 12:12
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan'ın 8 darbeci hakkındaki iade talebini reddetmesi üzerine sert açıklamalarda bulundu.

Kararın tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Bakan Işık, kararın siyasi bir karar olduğunu belirtti.

"AÇIKÇA SÖYLÜYORUM"

Bakan Fikri Işık, şöyle konuştu; "Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır."

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