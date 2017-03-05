Bakan İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Mersin Valiliği tarafından Tarsus ilçesinde bir restoranda düzenlenen "Muhtarlarla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, ilçede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

"EĞİTİMİ ÇÖZERSEK.."

Türkiye'de eğitimin önemine işaret eden Yılmaz, "Eğitiminiz iyi olursa sağlığınız, güvenliğiniz de iyi olur. Eğitiminiz iyi olursa güvenliğiniz ve geliriniz artar. Dolayısıyla diyoruz ki 'Türkiye'nin birinci sorunu eğitim.' Eğitimi çözersek diğer sorunları çözmek çok daha kolay olur diye düşünüyoruz. Gerçekten çok şeyler yaptık. Temel kural şu, her şeyi demiyoruz yapmadıklarımız, yapamadıklarımız var ama çok şey yaptık." ifadesini kullandı.

"16 NİSAN FIRSATI.."

Daha iyi hizmet için daha iyi bir yönetime sahip olunması gerektiğini belirten Yılmaz, şu görüşlere yer verdi: "Sizin önünüze 16 Nisan'da bir fırsat geliyor. Bu getirdiğimiz sistem daha demokratiktir. Millet demokrasinin yanında yer alır. Bana soracaksınız, nasıl daha demokratik olabilir? Çok net, eksik varsa da söyleyin. Biz 2002 yılında seçime girdik mi, girdik. AK Parti olarak yüzde 34 oy aldık. Yüzde 34 ile bu ülkeyi yönettik mi, yönettik. Ondan sonraki seçimde yüzde 46 oy aldık. Türkiye'nin tamamını tek başımıza yönettik. Ondan sonra bir seçime girdik, en son kasımı vereyim yüzde 49 oy aldık. Yüzde 49 ile Türkiye'nin tamamını yönettik. Peki şimdi 16 Nisan'dan sonra bir kimse bu ülkeyi yönetmek isterse yüzde 34 oy alsa yönetebilir mi? Yüzde 44 alsa yönetilir mi? Yüzde 47 alsa yönetebilir mi? Yüzde 49 alsa yönetebilir mi? Mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy alması lazım. Doğru mu? Yüzde 34 ile bu ülkeyi yönetmek mi daha demokratik yoksa yüzde 50'nin üzerinde milletin yarısından çoğunun desteğini alan birisinin bu ülkeyi yönetse mi daha demokratik olur?

BU SİSTEM UZLAŞMA GETİRİR

Bu sistem uzlaşma getirir. Biz uzlaşma istiyoruz, biz keskinlikler istemiyoruz. 80 milyon beraber yaşayacağız. Bunun için kamplaşma olmaması lazım. Sert dilin olmaması lazım. Hepimiz bir diğerimizi olduğu gibi kabul etmesi lazım. 16 Nisan'da gelen sistemle kimsenin tek başına, hiç kimsenin tek başına yüzde 50 oyu yok. Bizim bu yüzde 50 oyu alabilmek için MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza yürümemiz lazım. İşte bu, uzlaşma demek. Eğer MHP'yi dışlarsanız yüzde 50 oy alamazsınız. Veya bir başka parti. Dolayısıyla da uzlaşma gerektirecek. O halde uzlaşmanın neresi kötü."

Yılmaz, kendilerinden önceki dönemlerde yatırımların geç yapıldığını ve bitirilemediğini aktararak, yaşanan çeşitli sıkıntıları aktardı.

YENİ SİSTEM DAHA DEMOKRATİK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği yenilikleri anlatan Bakan Yılmaz, sistemin daha demokratik olacağını kaydetti.