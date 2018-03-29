Bakan, İsmet Yılmaz eğitim gündemini değerlendirdi

TEOG'un yerine liselere geçişte yeni sisteme ilişkin yönergenin yayımlandığının hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Yılmaz, liselere yerleştirmelerle ilgili kılavuzun muhtemelen nisan ayının son haftasında ilan edileceğini bildirdi.

Hangi okulların sınavla öğrenci alacağına ilişkin çalışmalara değinen Yılmaz, "3-4 il hariç geri kalan bütün illeri tamamladık."

"ÖĞRENCİLERİN KAZANIMLARINI ÖLÇMEK İSTİYORUZ"

Merkezi sınavda sayısal ve sözel soruların yöneltileceğini vurgulayan Yılmaz, "Bu sorularda kesinlikle ezber istemiyoruz. Öğrenciler, öğretim programlarında verilen kazanımları benimsedi mi içselleştirdi mi bununla ilgili analiz yapabiliyor mu, eleştirel düşünme kabiliyeti var mı okuduğunu anlayabiliyor mu ve bunlardan sonuç çıkarıyor mu gibi sorular soracağız.

Kesinlikle ezberci olmayacak, öğrencilerin kazanımları ne kadar benimsediğini anladığını ölçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, puan üstünlüğüne göre yerleştirileceğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"ORTAOKUL BAŞARI PUANINI DİKKATE ALACAĞIZ"

"Puanların eşit olması halinde, ortaokul başarı puanını dikkate alacağız, bu puan aynı ise yaşı küçük olana öncelik vereceğiz, bu da eşit ise o zaman 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanını alacağız.

Bu da eşit ise okula mazeretsiz olarak en az devamsızlık yapanı tercih edeceğiz. En sonunda da tercih önceliğini de dikkati alacağız"

"SURİYELİLERE DE AYNI İMKANI SAĞLADIK"

Yılmaz, Türkiye'de eğitim alan Suriyeli öğrencilerin sayısına ilişkin, "Kendi evlatlarımıza hangi imkanı tanıdıysak Suriyelilere de bu imkanı tanıdık. 383 bin Suriyeli öğrenci kendi evlatlarımızla birlikte bizim okullarımızda okuyor. 230 bin öğrenci de geçici eğitim merkezlerinde okuyor" şeklinde konuştu.

FATİH PROJESİ'NDE 10 YILLIK HİZMET ALIMI YAPILACAK

Bakan Yılmaz, FATİH Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara da değindi. Konuya ilişkin mevzuatın tamamlandığını belirten Yılmaz, yeni bir uygulamaya çıkacaklarını ve 10 yıllık hizmet alımı yapacaklarını ifade etti.

FATİH Projesi'nde yapılacak ihalede, yaklaşık 30 bin okulun altyapısının, 42 bin 236 okulun internet erişiminin, 588 bin etkileşimli tahtanın ve 25 milyon mobil erişimli bilgisayarın bulunacağını bildiren Yılmaz, bu konuda maliyetlerin çalışıldığına değindi.

