Bakan Kaya ABD'de partilileriyle buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, New Jersey eyaletinin Paterson kentinde AK Parti ABD Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen bir etkinliğe katıldı.
COŞKULU KARŞILAMA
Kaya, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Paterson'da etkinliğin gerçekleştirildiği salona girerken coşkulu tezahüratla karşılandı.
Bakan Kaya'ya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan eşlik etti.
REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Programın başlangıcında AK Parti ABD Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız, Amerika'daki referandum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Giriş hitabının ardından program basına kapalı devam etti.
Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Paterson'daki programa partililer yoğun ilgi gösterdi.