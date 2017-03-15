Bakan Kaya ABD'de partilileriyle buluştu

Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahını üreten ve ihracatına başlayan Harp Arge, performansını daha da artırmaya hazırlanıyor.

Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Aile Bakanı, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ABD'nin Paterson kentinde düzenlenen programda partilileriyle bir araya geldi.

1 Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var Cumhurbaşkanı Hollande, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

2 Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt Alman SAT 1 kanalı, sosyal medya ve kendi sitesinden Hollanda'nın skandal uygulamalarının doğru olup olmadığını sordu, cevabını aldı.

3 Obama için yeni soruşturma talebi Eski başkan Obama görevi bıraktı ama Cumhuriyetçi senatörler onun peşini bırakmıyor. Hakkında bir soruşturma daha talep ettiler.

4 Bel ağrısının nedeni bedene uygun olmayan kıyafetler İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kadınların üçte biri bel ağrısından şikayetçi.

5 Türk firması Harp Arge'den yerli drone savar İZLE Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahını üreten ve ihracatına başlayan Harp Arge, performansını daha da artırmaya hazırlanıyor.

6 BBC muhabiri bu kez yayına ailesiyle katıldı Geçtiğimiz günlerde BBC yayınını basan iki sevimli çocuk oldukça konuşulmuştu. BBC muhabiri Kelly yayına bu kez ailesiyle birlikte çıktı.