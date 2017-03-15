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Bakan Kaya ABD'de partilileriyle buluştu

Aile Bakanı, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ABD'nin Paterson kentinde düzenlenen programda partilileriyle bir araya geldi.

15.03.2017 - 08:23
  1. Haberler
  2. Politika

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, New Jersey eyaletinin Paterson kentinde AK Parti ABD Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

COŞKULU KARŞILAMA

Kaya, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Paterson'da etkinliğin gerçekleştirildiği salona girerken coşkulu tezahüratla karşılandı.

Bakan Kaya ABD'de partilileriyle buluştu

Bakan Kaya'ya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan eşlik etti.

REFERANDUM ÇALIŞMALARI

Programın başlangıcında AK Parti ABD Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız, Amerika'daki referandum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kaya ABD'de partilileriyle buluştu

Giriş hitabının ardından program basına kapalı devam etti.

Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Paterson'daki programa partililer yoğun ilgi gösterdi.

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