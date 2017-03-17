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Bakan Kaya: Ellerinde resimlerle beni aramışlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Denizli Polisevi'nde Hollanda'da yaşadıklarını anlattı.

17.03.2017 - 16:12
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Denizli Polisevi'nde kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Türk milletinin demokrasi dersi verdiğini belirtti.

Almanya'daki programın ardından, karayoluyla Rotterdam'a geçmek için yola çıktıklarını aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ELLERİNDEKİ RESİMLERLE BENİ ARAMIŞLAR"

"Benim konvoyumdaki kadın kardeşlerimizin olduğu bir aracı durdurmuşlar. Ve dün öğreniyorum ki sanki biz onları kandırmışız da farklı bir aracı önden göndermişiz gibi haberler yapıyorlar. Öyle bir şey yok. O hanımlar, konvoyumuzdaki hanımlardır. Konvoyu durdurarak ellerinde resimlerle beni aramışlar, bir kadın bakanı nasıl tehdit olarak görüyorlarsa kendilerine! Ellerindeki resimlerle benim konvoyumdaki araçlara bakarak, beni aramışlar.

Bakan Kaya: Ellerinde resimlerle beni aramışlar

"KADINLARI SORGUYA ALIP, SINIR DIŞI ETMİŞLER"

Sanki ben adi bir suçlu, bir teröristmişim gibi çevik kuvvetle birlikte o kadınları sorgulayarak beni aramışlar. Onları hemen sınır dışı etmişler. Allah nasıl gözlerine korku salmışsa... Yapılan açıklamalardan öğreniyoruz ki danışmanlarım, özel kalemim, korumam hepsi, yaklaşık benim boyunda kişiler ama yapılan açıklamada, '12 iri omuzlu geniş yapılı adamla gelmişti Türk bakan' diye haber yapmışlar. Evet ben iri omuzlu geniş yapılı bir kadın bakandan nasıl bir korku duyduklarını hala anlamış değilim."

Bakan Kaya: Ellerinde resimlerle beni aramışlar

"7 SAAT ARABANIN İÇİNDE BEKLETİLDİK"

Konsolosluk binasına 30 metre kala durdurulduklarını anlatan Bakan Kaya, "Tam 7 saat boyunca arabanın içinde etrafımız polisler tarafından kuşatılmış şekilde bekletildik. Hiçbir insan haklarına uymayan, demokrasi anlayışla bağdaşmayan şekilde bizi durdurdular. Diplomasi tarihine, Hollanda için kara bir gece yaşattılar bize. Bir kadın olarak anlayamadım bizim oradaki muhatabımız polis yetkilileri olmamalıydı. Bu da kendileri için utanç duyulacak bir hadise. Bir kadını saatlerce en temel ihtiyaçlarını karşılamasına müsaade etmeden, saatlerce bekleten ve özel timlerle etrafını sararak, silahlarını doğrultan Hollanda nasıl bir demokrasi anlayışına sahip ben bunu gerçekten merak ediyorum." diye konuştu.

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