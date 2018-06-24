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Bakan Kaya'nın oy kullandığı sandık 'Erdoğan' dedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oy kullandığı sandıkta, en çok oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

AA | 24.06.2018 - 22:25..
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oy kullandığı sandıkta, en çok oy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.

Bakan Kaya'nın oy kullandığı Hırka-i Şerif Ortaokulu 1015 nolu sandıktaki oylar sayıldı.

Bakan Kaya'nın oy kullandığı sandık 'Erdoğan' dedi

SANDIKTAN ERDOĞAN ÇIKTI

Kayıtlı 310 seçmenin oy kullandığı sandıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 175, Muharrem İnce 98, Meral Akşener 15, Selahattin Demirtaş 10, Temel Karamollaoğlu 8, Doğu Perinçek 1 oy aldı. Oylardan 3'ü ise geçersiz sayıldı.

Milletvekili seçiminde ise 310 oy kullanılırken, oylardan 5'i geçersiz kabul edildi. AK Parti 153, MHP 22, CHP 63, Saadet Partisi 10, HDP 22, İYİ Parti 31, Vatan Partisi 1 oy alırken, Cumhur İttifakı'na da 3 oy çıktı.

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