Bakan Kaya'ya Schengen yasağı Cumhuriyeti sevindirdi

Hollanda polisinin yaptığı şiddet uygulamaları ve bakanı sınır dışı etmesine Türkiye'de sevinen bir kesim var.

Demokratik olduğunu iddia eden başta Almanya ve Hollanda gibi faşizmin kol gezdiği ülkelerin Türkiye üzerine oynamasına her zaman sevinen Cumhuriyet, bu kez de Hollanda'ya destek çıkıyor.

CUMHURİYET SCHENGEN YASAĞINI KUTLADI

Hollanda'dan sınır dışı edilen Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Schengen anlaşmasına dahil diğer Avrupa Birliği ülkelerine giremeyecek olmasına Cumhuriyet sevindi.