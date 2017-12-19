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Bakan Khun: Erdoğan Pakistan'da daha çok oy alırdı

Pakistan Adalet Bakanı Zaferullah Khun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde aday olsa Türkiye'den daha fazla oy toplayacağını söyledi.

DHA | 19.12.2017 - 02:33..
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Kilis'te İHH İnsani Yardım Vakfı Ofisini ziyaret eden Adalet Bakanı Zaferullah Khun, Suriyeliler için üretilen ekmek fabrikasını gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada açıklama yapan Zaferullah Khun, Pakistan ile Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bakan Khun: Erdoğan Pakistan'da daha çok oy alırdı

"PAKİSTAN VE TÜRKİYE KARDEŞTİR"

"Burada bir birlik var. Zaten Müslümanlar bir vücudun parçası gibi, hepimiz birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Suriye çalışmalarında da herkes elinden geleni yapıyor. Pakistan olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Adım adım büyüyeceğiz, damla damla çoğalacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Pakistan’daki ve tüm dünyadaki insanları yardım etmeye davet ediyorum. Pakistan halkının sevgisini Türkiye halkına getirdim. Pakistan ile Türkiye iki kardeştir. Yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye." dedi.

Bakan Khun: Erdoğan Pakistan'da daha çok oy alırdı

"ERDOĞAN BİZDE ADAY OLSA DAHA ÇOK OY ALIR"

Bakan Zaferullah Khun, ülkesindeki FETÖ okullarına devlet tarafından el konulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde çok tanındığını ve sevildiğini belirten Khun, "Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a gelse aday olsa, Türkiye’de aldığı oydan daha fazlasını alır. Biz bütün insanları seviyoruz. Seçilmiş tüm insanları seviyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik, din kardeşliği, kültürel olarak kardeşliğimiz, tarihsel olarak kardeşliğimizdir. Temelimiz çok sağlam ikimiz tek devlet diyebiliriz.

Bakan Khun: Erdoğan Pakistan'da daha çok oy alırdı- VİDEO

Bakan Khun: Erdoğan Pakistan'da daha çok oy alırdı

"FETÖ'NÜN OKULLARINA EL KOYDUK"

Biz sizin mücadelenizi çok yakından takip ediyoruz. Kazandığınız için çok mutluyuz. Bunun için dualar ediyoruz. Her kim Türkiye’nin karşısında bir şey yapıyorsa, biz de onların karşılındayız. Pakistan’daki okulları devlet tarafından el konuldu. Devletin üst görevlileri tarafından idare ediliyor. FETÖ’den hiç kimse kalmadı, kalmayacak." diye konuştu.

Bakan Khun: Erdoğan Pakistan'da daha çok oy alırdı

Bakan Khun: Erdoğan Pakistan'da daha çok oy alırdı

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