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Bakan Kılıç 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

Bakan Kılıç, İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun kabri başında düzenlenen anma programına katıldı.

11.07.2017 - 16:22
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programına katılarak şehidin annesi Ezine ve kardeşi Fevziye Aksu ile görüştü.

Bakan Kılıç 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

"YİNE MEYDANLARI DOLDURACAĞIZ"

Kılıç, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin mezarına gül bırakıp dua etti. Daha sonra İlkadım ilçesindeki Büyük Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlite katılan Bakan Kılıç, programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Kılıç, o gece olduğu gibi bu sene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetiyle yine milletle meydanları dolduracaklarını söyledi.

Bakan Kılıç 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

"BİZ MÜCADELEMİZE SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Son bir yılda devletin içinde yuvalanmış hainlerin o gece neler yapmaya çalıştıklarının daha iyi görüldüğünü dile getiren Kılıç, "Ne kadar vicdansız, insan tanımaz, inanç tanımaz, insanlık tanımaz hale geldiklerini görüyoruz. Bertaraf edilmiş girişimin ne kadar büyük bir girişim olduğu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kılıç 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

"Memleketimizi, milletimizi birlik ve beraberlikle geleceğe taşımayı Allah bizlere nasip etsin." diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"MİLLETE HESAP VERECEKLER"

"Şehitlerimize borcumuz var. Bu ülkenin birliği ve beraberliği için borcumuz var. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, mücadeleye amansız şekilde devam edeceğiz. Hükümet olarak, Türkiye olarak bunu yaptığımızı biliyoruz, inanıyoruz. Yurt dışından ve yurt içinde bu mücadeleyi herhangi bir şekilde sulandırma amacında olan veya küçümsemeye çalışanlara karşı mesajımız açıktır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerine Samsun'da başlayan yürüyüşle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu şiarlardan biri, TBMM Başkanlık Divanının arkasında yazmaktadır. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Bu milletin vermiş olduğu kararlarla sorunlu olanlar, milletin ortaya koymuş olduğu duruşla sorunlu olanlar millete hesap vereceklerdir. Bu milletin yanında durmayıp başkalarının yanında duranlar millete hesap verecektir. Kimlerle kol kola olduklarını tüm Türkiye ve dünyaya gösterenler, nerede olurlarsa olsunlar, nerede yürürlerse yürüsünler bu millete hesap verecekler. Biz birliğimizle, beraberliğimizle geleceğe yürüyeceğiz."

Bakan Kılıç 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

Açıklamalarının ardından Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Şehidi Muhammet Ali Aksu’nun mezarına gül bırakılarak dua etti. Mezarlık çıkışında gençlerle sohbet eden Bakan Kılıç, daha sonra buradan ayrıldı.

Bakan Kılıç 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

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