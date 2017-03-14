Bakan Kılıç: Bunun savaş hukukunda bile yeri yoktur

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği “Yerel Medya Buluşması” toplantısında Samsun, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde görev yapan 80’den fazla basın mensubu ile bir araya geldi. Bakan Kılıç ülke gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ HUKUKUNDA BİLE YERİ YOKTUR"

Hollanda’nın gösterdiği tutumun ve Yahudi belediye başkanının tavrının 2. Dünya Savaşı zamanlarında bile uygulanmadığını ifade eden Bakan Akif Çağatay Kılıç, “Cumartesi akşamı Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza karşı gösterilen tutum, hiçbir diplomatik usul ile açıklamaz bir tutumdur. Maalesef, kendi konsolosluğumuz ya da başkonsolosluğumuz olan yere gitmesi engellenmiştir. Bunu yapanlar Hollanda’nın resmi makamlarıdır. Başbakanından tutun aşağıya kadar bu silsile devam etmiştir. Bir de göçmen asıllı belediye başkanı bu işin başını çekti. Hiçbir tavır, yaklaşım, gerekçe ve sebep Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanının dünyanın neresinde olursa olsun kendi temsilciliğine gitmesine engel konulamayacak bir durumdur. Bu diplomasiyle, hukukla, insan haklarıyla, insan hakları beyannamesiyle açıklamaz. Savaş hukukunda bile yeri yoktur. Bazı benzetmeler yapıldığı zaman da bozuluyorlar. 2. Dünya Savaşında Avrupa’nın ortasında katliamlar yaşanırken, insanlar birbirlerini hunharca ve sadece ırk temelli olarak yok ederken bizim milletimizin temsilcisi olarak büyük elçiliklerimiz birçok Yahudi için sığınma noktası olmuştur, kaçış noktası olmuştur. O zamanlar dahi yapılmayan diplomatik hata, nezaketsizlik bugün yapılmıştır” diye konuştu.

"HOLLANDA’NIN YAPTIĞININ BİR MAHKEME SÜRECİ OLACAK"

Hollanda’nın Türk Bakanına konsolosluğa giriş izni vermemesinin hukuki sürecinin başlatılacağını vurgulayan Bakan Kılıç, “Türkiye’ye yerleşmiş 80 bin Alman var. Bizim onlarla hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel yaşıyoruz. 3 milyonu aşkın da Suriyeli var. Bir sıkıntımız yine yok. Bu kadar mı insanlığınızı kaybettiniz. Duvarlar, dikenli telleriniz var. Nasıl bir şey bu sizin yaklaşımınız. Hiç mi tarihten ders çıkarmadınız. Yakın tarihe bakın. Hatırlattığımızda da bozuluyorlar. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Alman televizyonunda konuştuk. Hollanda’ya destek olduklarını açıklıyorlar. Diplomatik bütün kuralların alt üst edilmesini mi destekliyorsunuz? Bu mudur senin desteğin. Sonra açıklama yapıyorlar. ‘Türkiye’deki Hollandalı bütün diplomatların güvenliğinden Türkiye sorumludur’ diye. Vallahi doğru. Viyana Sözleşmesi’ne göre bunu talep etmek hakkı. Biz zaten bunu yapıyoruz. Sen ne yaptın peki. Sen ülkenin bakanını hem de bir kadın bakanı sokağın ortasında beklettin ve kendi diplomatik misyonuna sokmadın. Hadi bakalım şimdi mahkemelere gideceğiz. Göreceğiz bakalım. Bu suçtur. Bunun bir mahkeme süreci olacak. Hukuk süreci var. Görelim bakalım neler olacak” şeklinde konuştu.

"MERKEL, SÖZÜNÜN ARKASINDA DUR"

Merkel’in 2 hafta önce kullandığı sözün arkasında durmadığına değinen Kılıç, “Biz size yaşadıklarınızı, yaptıklarınızı söylüyoruz. Gidişatınızın doğru olmadığını söylüyoruz. Avrupa değerlerini ayaklar altına almış durumdasınız. Gidişiniz gidiş değil. Kendinize gelin bir an önce dönün bu yoldan. Seçim kazanmak için yaptıklarınız sizi buraya getirdi. Doğruları yapın. Seçim kazanmaya çalışmayın. Ülkenizde yaşayan insanlar arasında ayrım yapmayın. Bundan 2 hafta kadar önce Sayın Merkel’in çok güzel bir söz oldu. ‘Almanya’daki halkı Almanya’da yaşayan tüm unsurlar oluşturur’ dedi. Vallahi doğru. O zaman sözünün arkasında dur. Almanya’da yaşayan tüm halk, bütün kesimi oluşturur” ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, son olarak basın mensuplarına haber yapmadan önce karşı tarafında da görüşünün alınmasının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek bir takım uyarılarda bulundu.

Samsun Valisi İbrahim Şahin’in de katıldığı toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.