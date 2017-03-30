Bakan Kılıç'tan 'Adana'da salon krizi' haberine yalanlama

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Bakanı Kılıç, Atakum ilçesindeki bir kafede partililerle yaptığı toplantıda, basının önemli olduğunu ancak haberleri doğru yapması gerektiğini söyledi.

BAKAN KILIÇ'TAN 'SALON KRİZİ' HABERİNE TEPKİ

Haberin objektif yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, bir iddia ortaya atılırsa basın kurallarına göre hakkında iddia ortaya atılan kuruma da sorulması gerektiğine dikkati çekti.

Toplantıya gelirken bir haber okuduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Aslında benim o kadar ciddiye almamam gerekiyor ama ağrıma gitti. Adana CHP İl Başkanı, Sayın Deniz Baykal için Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünden bir talepte bulunmuş. Ne zaman için biliyor musunuz? 11 Nisan için. Bugün ayın kaçındayız? 30 Mart'ta. İşte 'Falanca günden beri bekliyoruz. Bizim salon talebimize cevap vermediler. Onun için 8 Nisan'da planladığımız toplantımızı o gün karnaval olduğu için 7 Nisan'a aldık. Halk pazarında yapacağız' diyor. Ya ben bu açıklamanın neresinden tutayım.

"BUNDAN EKMEK ÇIKMAZ"

'8'inde bir şey var' diyorsun, sonra çıktı ortaya Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingini bahane ederek 7'sinde nereye alıyorsun toplantıyı? Bir salona değil, halk pazarına. Niye? Hazır kalabalığa gidecek. Peki diyorsun ki, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bize salon vermedi'. Mübarek senin talebin 11 Nisan'dır. Doğru olun, dürüst olalım. Samsun'a geldi, verdik salonu. Ne oldu? Değiştirdiler. Konya'da da bir talepleri oldu, ona da olumlu cevap verdik. Ne oldu? Onu da kullanmadılar. Başka illerde verdik, onu kullandılar. Siz bizi başkalarıyla karıştırmayın, bundan ekmek çıkmaz."

"YAPACAKSAN BU İŞİ DÜRÜST YAPACAKSIN"