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Bakan Kurtulmuş: Medrese ve tekkeler herkese açıktır

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Medrese, cami ve tekkenin en temel özelliklerinden birisi üçünün de herkese açık olmasıdır" dedi.

AA | 12.05.2018 - 09:39..
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Ecdadın medrese, cami ve tekkelerin korunması ve geliştirilmesine önem verdiğini belirten Numan Kurtulmuş, "Bu üç kurumun birçok ortak özelliği var ama en temel özelliklerinden birisi ve belki en başlıcası üçünün de herkese açık olmasıdır. Bu kurumlarda ayrıcalık yoktur. Eline, diline ve beline sahip olan herkese 'Hoş geldin, sefa geldin.' nazarıyla bakılır. Ayrımcılık yoktur. Hiç kimseyi ötekileştirme yoktur" dedi.

Bakan Kurtulmuş: Medrese ve tekkeler herkese açıktır

Bakan Kurtulmuş, Zeytinburnu'nda yapımı tamamlanan İlçe Müftülüğü, Sultan Murat Camisi Meydanı, Bozkurt ve Süleyman Çetinsaya camilerinin açılış töreni ile yapımına başlanacak Konyalı, Kubbeli ve Yedikule Göğüs Hastanesi camilerinin temel atma törenine katıldı. Açılışta konuşan Kurtulmuş, bu hizmetlerin yapımında emeği geçenlere ve hayır sahiplerine teşekkür etti.

"KAPILAR HERKESE AÇIKTIR"

Bakan Numan Kurtulmuş, "Mescitler, yerleşim yerlerinin, mahallelerin, köylerin, yerleşim birimlerinin merkezinde, hayatın merkezinde konumlanmış önemli bir kurumdur. Bir diğeri medrese, yani bugünkü ismiyle okullardır, mekteplerdir. Bir diğeri de Fergana Vadisi'nden itibaren İslam'ın ikinci büyük çıkışını mayalamış olan Anadolu erleri, alperenler olarak nitelendirdiğimiz, insan medeniyeti mensuplarının merkezi olan tekkelerdir.

Bu üç kurum bugün Anadolu topraklarında nereye giderseniz gidin her yerde bugün bile canlıdır, varlığını korur. Bu üç kurumun, mektebin yani medresenin, caminin ve tekkenin korunması ve geliştirilmesi için ecdadımız fevkalade büyük önem vermiştir. Bu üç kurumun birçok ortak özellikleri var ama en temel özelliklerinden birisi ve belki en başlıcası üçünün de herkese açık olmasıdır.

Cami de mektep de tekke de gelene de gidene de kapısı açık olan, gelenin içinde feyz aldığı, gidenin de nasibi kadar aldıktan sonra oradan gittiği kurumlardır. Bu kurumlarda ayrıcalık yoktur. Eline, diline ve beline sahip olan herkese 'Hoş geldin, sefa geldin.' nazarıyla bakılır. Ayrımcılık yoktur. Hiç kimseyi ötekileştirme yoktur" dedi.

Bakan Kurtulmuş: Medrese ve tekkeler herkese açıktır

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