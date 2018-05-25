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Bayram tatili 9 gün olacak mı

Ülke olarak, her Ramazan ayında olduğu gibi yine aynı tartışmayı gündemimize aldık, 'Bayram tatili kaç gün olacak' sorusuna cevap arıyoruz.

AA | 25.05.2018 - 10:25..
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Bayram tatili 9 gün olacak mı

Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018 tarihinde başlıyor. Bayrama günler kala, Ramazan Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı merak ediliyor.

Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı tatil planını yapanlar tarafından önem taşıyor.

İFTARDA BAYRAM TATİLİ SORULDU

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önceki akşam gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırladı. İftarda birbirinden önemli açıklamalar yapan Bakan Kurtulmuş, "Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu?" sorusunun da yanıtını verdi.

"9 GÜN TATİL KOLAY DEĞİL"

Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda "Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil." dedi.

Bayram tatili 9 gün olacak mı

3 GÜNLÜK BAYRAMIN 2 GÜNÜ, HAFTA SONUNA DENK GELİYOR

Takvime bakıldığında Ramazan Bayramı'nın birinci günü Cuma gününe denk geliyor. Cumartesi ve Pazar günü de bayram tatili arasında. Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor.

Bu şartlarda bayram tatilinin 9 gün olması zor gibi görünüyor. Yine de son açıklama Bakanlar Kurulu'ndan gelecek.

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