Bakan Kurum: Çanakkale Köprüsü'nü 2023'te tamamlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret ederek öenmli açıklamalarda bulundu.

"İHRACATIMIZ ARTTI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, biri dizi temas ve ziyaretler kapsamında geldiği Tekirdağ'da Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti ziyaretinde partililere seslenen Kurum, "Türkiye'ye karşı Gezi Parti ile başlayan 15 Temmuz ile devam eden ve halende devam eden ekonomik savaşa karşı hep bir durduk beraber durduk. Bu savaşta da alnımızın akıyla çıkacağız. Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı arttırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı, ithalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor. İnşallah bu krizden de hep birlikte alnımızın akıyla çıkacağız." dedi.

"39 EYLEM PLANIMIZ VAR"

Bakanlık olarak 39 tane eylem planı olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "Bakanlık olarak 39 tane eylem planlarımız var. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, sosyal konutlar, şehit ailelerine konutlar, yürüyüş yolları bisiklet yolları, altyapı, üst yapıya ilişkin pek çok yatırımlar, çevre yatırımları ki Ergene ve Çorlu'yu, Tekirdağ'ı çok yakından ilgilendiren çevre yatırımları, köylerimize millet konakları projemiz var. O projelerimize geçtik yine eylem planlarımızda yer alıyor. Sanayileşme Tekirdağ açısından önemli. Sanayileşmenin yanın da tarım da önem arz ediyor. Bu öneme ilişkin de biz hazine arazilerimizi biliyorsunuz kiralama yöntemiyle vatandaşın kullanımına açtık. Hem tarım hem de hayvancılık gelişsin diye projelerimiz var." şeklinde konuştu.

"HEM BALKANLARA HEM DE AVRUPA'YA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK"

Kurum, Çanakkale Köprüsü ile ilgilide konuşan Bakan Kurum, "Çanakkale Köprüsü, Marmara'yı tamamen birbirine bağlayan çevre yollarıyla birlikte bittiği zaman ulaşımı, lojistiği buradaki sanayiyi istihdamı arttıracak. Gerçekten bölgeyi çok daha fazla önemli bir konuma getirecek. Bizim projelerimize 'bitmez' dediler ama en son 29 Ekim'de 3. havalimanımızı açtık. Çok büyük bir proje. Bu yatırım da tamamen özel sektörle yapıldı. Çanakkale Köprüsü de aynı şekilde büyük proje bölge için. İnşallah bunu da 2023 yılında tamamlayıp vatandaşlarımızın, milletimizin ülkemizin kullanımına açacağız. Hem Balkanlara hem de Avrupa'ya ulaşım çok daha rahat hale gelecek." diyerek açıklamasını noktaladı.

Bakan Kurum, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su tesislerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.