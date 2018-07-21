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Bakan Kurum, Diyarbakır'daki projeleri yerinde inceledi

Diyarbakır'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sur'daki projelerin ve millet bahçelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açıkladı.

AA | 21.07.2018 - 17:32..
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Bakan Murat Kurum, Diyarbakır'daki temasları kapsamında İçkale'de bulunan Valilik makamında kaymakam ve kamu kurumlarının temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

SUR'DAKİ ÇALIŞMALAR

Terörden zarar gören yerlerde inşa çalışmalarının bir an önce tamamlanmasına yönelik yapılması gereken ne varsa devletin gücünü ve kararlılığını göstereceklerine işaret eden Kurum, buna ilişkin Bakanlık olarak gerekeni yapacaklarını belirtti.

Valilik ve belediye iş birliğiyle şehrin her noktasını ve her türlü detayı düşünerek çalışma yürüteceklerini dile getiren Kurum, sürecin daha önce de hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Bakan Kurum, Diyarbakır'daki projeleri yerinde inceledi

"TESCİLLİ ESERLERİMİZİN RESTORASYONU YAPILDI"

"Sur'daki projelerin tamamını hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Buradaki tescilli eserlerimizi bir an önce vatandaşımızın, milletimizin kullanımına açmaya çalışacağız. Burada Kültür Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz birçok tescilli eserimizin tadilatını, restorasyonunu yaptı. Kalanını da yine Bakanlığımız bünyesinde biz yapacağız." diyen Kurum, konutların yerel mimariye, kültüre uygun, yerli malzeme kullanarak inşa edileceğini vurguladı.

Bakan Kurum, Diyarbakır'daki projeleri yerinde inceledi

MİLLET BAHÇELERİ

Bakan Kurum, millet bahçelerine değinerek, "Diyarbakır'da iki millet bahçemiz var. Bunların biri eski stadımızın olduğu yer, diğeri de Dicle Vadisi. Millet bahçelerinin de Bakanlığımız bünyesinde inşallah en yakın zamanda inşaatına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki yapılaşmaya ilişkin Kurum, "Gelişecek konut ve ticari aksla ilgili bir çalışma başlattık. İlçeyi kentin gelecek vizyonu çerçevesinde planladık." diye konuştu.

Bakan Kurum, Diyarbakır'daki projeleri yerinde inceledi

Az katlı yapılaşmayı öngörecek şekilde çalışma yapmayı düşündüklerini anlatan Kurum, Diyarbakır'ın potansiyel olarak çok güçlü bir şehir olduğunu kaydetti.

"KONUŞMAYIP İŞ YAPACAĞIZ"

Kurum, gayrimenkul sektöründe, "alım-satımda sorun var" denildiğini, aslında Diyarbakır'da talep patlaması olduğunu aktararak, bu talebe uygun yerleşim alanları oluşturacaklarını söyledi.

Bu yerleşim alanlarının alt ve orta gelir grubu vatandaşların da ulaşabileceği seviyelerde olacağına dikkati çeken Kurum, "Bundan sonra da konuşmayıp iş yapacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum daha sonra beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile millet bahçesi inşa edilecek eski stadyumun bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Bakan Kurum, Diyarbakır'daki projeleri yerinde inceledi

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