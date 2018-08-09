İmar Barışı başvuruları 3 milyonu aştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla başta Kanal İstanbul olmak üzere yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmasına Ordu'da yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Kurum, "Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz." dedi.

Bakan Kurum’un konuşmalarından satır başları;

ORDU'DA SEL

"Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Birinci eylemimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi. Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız.

Örnek şehircilik diyeceğimiz bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. İstanbul’da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek.

TÜM ŞEHİRLERE MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon çizdi. Tüm şehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldık. 100 günlük eylem planımız çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz.

İMAR BARIŞINA 3 MİLYON BAŞVURU

İmar Barışı’na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir."