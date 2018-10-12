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Bakan Kurum: İmar Barışı başvurularını uzatma düşüncemiz yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4,1 milyar lira" dedi.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 14:15..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli proje gezileri ve ziyaretler için bugün sabah saatlerinde hava yolu ile Sivas'a geldi.

Bakan Kurum'u Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan Kurum il olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret ederek burada Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Kurum: İmar Barışı başvurularını uzatma düşüncemiz yok

Kurum, daha sonra Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kurum burada Belediye Başkanı Sami Aydın'dan projeler hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum İmar Barışı'nda bu zamana kadar Türkiye'deki başvuru sayısı ve elde edilen gelir hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "İmar Barışı'na bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4,1 milyar lira. Sivas'taki başvurumuz 37 bin 403 adet. 5 bin vatandaşımız da Yapı Kayıt Belgesi almış durumda. Bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel yatırıldı" dedi.

Bakan Kurum: İmar Barışı başvurularını uzatma düşüncemiz yok

"BAŞVURULARI UZATMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Bir basın mensubunun, İmar Barışı için 31 Ekim'de sona erecek başvuru süresinin uzatılması ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, "Şu anda bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim'de tekrar değerlendireceğiz" cevabını verdi.

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