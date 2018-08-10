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Bakan Kurum: Ordu'da tespit yapacağız

Ordu'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından Bakan Kurum bölgede çalışma yapılacağını belirtti.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 11:41..
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Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, Ordu'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ordu'da metrekareye 253 kilograma varan bir yağış meydana geldiğini belirten Kurum, sahada yapmaları gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

"HEYETİMİZLE BİRLİKTE TESPİTLER YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Elim bir olay bir afet. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetimizle birlikte tespitlerimizi yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Bakan Kurum: Ordu'da tespit yapacağız

"20 YIL ÖNCE BÖYLE BİR OLAY MEYDANA GELDİ"

Bakan Ordu Belediye Başkanı ile görüştüklerini de sözlerine ekleyerek, "Hasar gören tüm binalara, yollara ilişkin tüm tespitleri iki ay içinde belediyemize de gerekli kaynağı sağlayıp bunların inşaatını bitireceğiz. Bir iklim değişikliği söz konu. Yapılması gereken neyse tüm Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Yapılması gereken neyse sahada yapacağız. 20 yıl önce meydana böyle bir olay gelmiş. Altyapılar bu yağışlara göre hesap edilemez. Ancak bu afetlerden en az hasarla nasıl çıkabilirizin çalışmasını da yapıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum: Ordu'da tespit yapacağız VİDEO

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