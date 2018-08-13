taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.593
USD
6,8220
EURO
7,7736
ALTIN
264,34
PETR
72,6900

Bakan Kurum Samsun'daki kentsel dönüşümü inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunduğu Samsun’da şehrin kentsel dönüşüm alanlarını analiz etti.

İHA | 13.08.2018 - 12:10..
  1. Haberler
  2. Projeler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum, il binasına AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte gelirken AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Bakan Kurum, Samsun’da çevre konularıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum Samsun'daki kentsel dönüşümü inceledi

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KARAR ALINIP SAHADA UYGULAMASI YAPILACAK"

Özellikle İlkadım ve Canik ilçelerindeki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyen Bakan Kurum, “İlkadım ve Canik ilçelerinde devam eden kentsel dönüşüm sorunlarını yerinde tespit edeceğiz. Kentsel dönüşüm noktasında yapılması gereken neyse kararlarını alıp sahada uygulamasını yapacağız. Canik’te sanayi alanının dönüşümü cami yapımı etrafında bir külliye mantığında gençlerin, çocukların ve yaşlıların her türlü faaliyetler yapabildiği, yeşil alanı olan, içerisinde hiçbir rantın olmadığı, şehre ve doğaya saygılı, çevreye duyarlı proje gerçekleştireceğiz. Burada bisiklet yolları, yürüyüş yolları, sağlıklı yaşamla ilgili alanlar, millet parkıyla bütünleşmiş olacak. Sanayi alanıyla birlikte 200-250 dönüm alana tekabül ediyor. Millet bahçesi iki katına büyümüş olacak. Bununla ilgili belediyemiz master planı hazırlıyor. Master planı çerçevesinde bu millet bahçesi büyüyecek. Samsunlu vatandaşlarımızın gününü geçirebilecekleri, mutlu oldukları bir alan olması noktasında projemizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

Bakan Kurum Samsun'daki kentsel dönüşümü inceledi

"TARIMI ARTIRMAYA YÖNELİK PROJELERİMİZ VAR"

Bakan Kurum Samsun’un çevresel olarak daha iyi noktaya gelmesi için gayret göstereceklerini ifade ederek, “Sıfır atık ile alakalı birçok kamu kuruluşunda projeler gerçekleştireceğiz. Mavi bayraklı plaj sayımızı artıracağız. Kamu lojmanlarının satımı, oturanlardan talebi olan yerlerden başlayarak satışı noktasında projelerimiz var. Yine atıl tarım arazilerinin kiralanarak veya satılarak tarımı arttırmaya yönelik projelerimiz var. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hızlı etkin verimli şekilde bunları yapıyor olacağız." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BDDK'dan dolar/TL açıklaması

BDDK'dan dolar/TL açıklaması

501
Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

138
CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

173
Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

225
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

125
Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenler kazanacak

Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenler kazanacak

420
Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM