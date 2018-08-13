Bakan Kurum Samsun'daki kentsel dönüşümü inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum, il binasına AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte gelirken AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Bakan Kurum, Samsun’da çevre konularıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KARAR ALINIP SAHADA UYGULAMASI YAPILACAK"

Özellikle İlkadım ve Canik ilçelerindeki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyen Bakan Kurum, “İlkadım ve Canik ilçelerinde devam eden kentsel dönüşüm sorunlarını yerinde tespit edeceğiz. Kentsel dönüşüm noktasında yapılması gereken neyse kararlarını alıp sahada uygulamasını yapacağız. Canik’te sanayi alanının dönüşümü cami yapımı etrafında bir külliye mantığında gençlerin, çocukların ve yaşlıların her türlü faaliyetler yapabildiği, yeşil alanı olan, içerisinde hiçbir rantın olmadığı, şehre ve doğaya saygılı, çevreye duyarlı proje gerçekleştireceğiz. Burada bisiklet yolları, yürüyüş yolları, sağlıklı yaşamla ilgili alanlar, millet parkıyla bütünleşmiş olacak. Sanayi alanıyla birlikte 200-250 dönüm alana tekabül ediyor. Millet bahçesi iki katına büyümüş olacak. Bununla ilgili belediyemiz master planı hazırlıyor. Master planı çerçevesinde bu millet bahçesi büyüyecek. Samsunlu vatandaşlarımızın gününü geçirebilecekleri, mutlu oldukları bir alan olması noktasında projemizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

"TARIMI ARTIRMAYA YÖNELİK PROJELERİMİZ VAR"

Bakan Kurum Samsun’un çevresel olarak daha iyi noktaya gelmesi için gayret göstereceklerini ifade ederek, “Sıfır atık ile alakalı birçok kamu kuruluşunda projeler gerçekleştireceğiz. Mavi bayraklı plaj sayımızı artıracağız. Kamu lojmanlarının satımı, oturanlardan talebi olan yerlerden başlayarak satışı noktasında projelerimiz var. Yine atıl tarım arazilerinin kiralanarak veya satılarak tarımı arttırmaya yönelik projelerimiz var. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hızlı etkin verimli şekilde bunları yapıyor olacağız." diye konuştu.