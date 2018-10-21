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Bakan Kurum: Yeşil alana ihtiyacımız var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un her noktasında yeşil alan sayısını artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

DHA | 21.10.2018 - 15:52..
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Bakan Kurum: Yeşil alana ihtiyacımız var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı ve protokol ile birlikte millet bahçesini gezdikten sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: Yeşil alana ihtiyacımız var

"YEŞİL ALANA İHTİYACIMIZ VAR"

Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda şehrin her noktasında yeşil alan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Millet bahçesi projeleri tamamlandığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı yüzde 10 artacak. Sosyal alanda baktığımız zaman bizim yeşil alana ihtiyacımız var. Bizim bunların sayısını artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Yeşil alana ihtiyacımız var

YIL SONUNDA AÇILACAK

Bakan Kurum, açıklamalarının ardından Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesinin yıl sonuna kadar açılacağını da dile getirdi.

Bakan Kurum: Yeşil alana ihtiyacımız var

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK PARKLARINDAN BİRİ OLACAK

Hükümetin 100 Günlük Eylem Planı’nda yer verilen proje ile ilgili detayları paylaşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise, Millet Bahçesi'nin son aşamasında olduklarını belirterek, "İnşallah hazırlıklar bittiği zaman burası İstanbul'un en büyük parklarından biri olacak. Plan sınırımız 182 bin metre, proje alanımız uygulamada 240 bin metreye kadar çıkacak." dedi.

Bakan Kurum: Yeşil alana ihtiyacımız var

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