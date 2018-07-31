Bakan Kurum'dan Çamlıca Camii ziyareti

İstanbul'un en yüksek tepesi olan Çamlıca'da hayata geçirilen Çamlıca Camii'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

BAKAN KURUM YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camii'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. yetkililerden de bilgi alan Kurum, inceleme sırasında olması gerekenleri de yetkililere aktardı.

100 BİN KİŞİLİK TOPLANMA ALANI BULUNUYOR

6 minareye sahip Çamlıca Camii'nde herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak toplanma alanı yer alacak.