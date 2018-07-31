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Bakan Kurum'dan Çamlıca Camii ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camii'ni yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 11:20..
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İstanbul'un en yüksek tepesi olan Çamlıca'da hayata geçirilen Çamlıca Camii'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bakan Kurum'dan Çamlıca Camii ziyareti

BAKAN KURUM YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camii'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. yetkililerden de bilgi alan Kurum, inceleme sırasında olması gerekenleri de yetkililere aktardı.

Bakan Kurum'dan Çamlıca Camii ziyareti

100 BİN KİŞİLİK TOPLANMA ALANI BULUNUYOR

6 minareye sahip Çamlıca Camii'nde herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak toplanma alanı yer alacak.

Bakan Kurum'dan Çamlıca Camii ziyareti

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