Bakan Kurum'dan ilk kentsel dönüşüm toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri projeleri başta olmak üzere yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

ÇALIŞMALARIN SON DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, TOKİ Başkanı Ergün Turan, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve Bakanlık bürokratlarının katıldığı toplantıda, Üsküdar Çamlıca Camii çevresi ve Fikirtepe kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere İstanbul’da dönüşüm çalışmalarının son durumu değerlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ve ilçe belediye başkanlarından projelerle ilgili bilgi aldı. Önceliklerinin yerinde dönüşüm olduğunu belirten Bakan Kurum, vatandaşları mağdur etmeyecek, yoğunluk artışının olmadığı formüller üzerinde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Bakan Kurum, İstanbulluları ilgilendiren her projenin uygulanma aşamasında vatandaşların taleplerinin mutlaka dikkate alınacağını kaydederek TOKİ, KİPTAŞ ve İller Bankası işbirliğinde dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

UYGULAMA AŞAMASINA GEÇİLİYOR

Dünyanın en büyük parklarından biri olması amaçlanan ve Atatürk Havaalanı’na yapılacak park alanı başta olmak üzere tüm Millet Bahçesi projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, çalışmaların tamamlanarak çok yakında uygulama aşamasına geçileceğini kaydetti.