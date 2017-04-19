Bakan Mehmet Özhaseki: Mızıkçılığa gerek yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen '5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılışına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Mehmet Özhaseki, geçen pazar günü yapılan referandumun sonuçlarına yapılan itirazlar hakkında şunları söyledi:

"EĞER SONUÇ YÜZDE 50,1 'HAYIR' ÇIKSAYDI BU İTİRAZLARI YAPACAK MIYDIN?"

"Bu itirazları şöyle değerlendiyorum; spor kulübü başkanlığım var. Maçtan sonra aslında sakin olmak lazım. Eğer hele hele yenildiyseniz biraz daha sakin olmak lazım. O maçın heyecanıyla herşeyi söylediğinizde başınıza iyice bela olabilecek sözler dilinizden çıkabilir. Bugün itiraz eden Hayırcı cephesinde yer alan anamuhalefet partisi genel başkanı dahil olmak üzere çok net soruyorum; eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'Hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy bu itirazları yapacak mıydın?

"HİÇ MIZIKÇILIĞA GEREK YOK, İŞİMİZE BAKALIM"

Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin ? Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun? Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım. İnşallah aydınlık günler bizi bekliyor."