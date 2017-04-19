taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.709
USD
3,6645
EURO
3,9286
ALTIN
151,08
PETR
55,1300

Bakan Mehmet Özhaseki: Mızıkçılığa gerek yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, referanduma itiraz eden 'hayır'cılara "Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım." dedi.

19.04.2017 - 12:43
  1. Haberler
  2. Politika

2

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen '5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılışına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Mehmet Özhaseki, geçen pazar günü yapılan referandumun sonuçlarına yapılan itirazlar hakkında şunları söyledi:

"EĞER SONUÇ YÜZDE 50,1 'HAYIR' ÇIKSAYDI BU İTİRAZLARI YAPACAK MIYDIN?"

"Bu itirazları şöyle değerlendiyorum; spor kulübü başkanlığım var. Maçtan sonra aslında sakin olmak lazım. Eğer hele hele yenildiyseniz biraz daha sakin olmak lazım. O maçın heyecanıyla herşeyi söylediğinizde başınıza iyice bela olabilecek sözler dilinizden çıkabilir. Bugün itiraz eden Hayırcı cephesinde yer alan anamuhalefet partisi genel başkanı dahil olmak üzere çok net soruyorum; eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'Hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy bu itirazları yapacak mıydın?

"HİÇ MIZIKÇILIĞA GEREK YOK, İŞİMİZE BAKALIM"

Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin ? Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun? Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım. İnşallah aydınlık günler bizi bekliyor."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

179
Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

187
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

20
CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

167
Almanların gündemi Türkiye

Almanların gündemi Türkiye

149
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

58
Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

364
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM