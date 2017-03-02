Bakan Müezzinoğlu, Bursa'da metroya bindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir dizi program için Ankara’dan kara yolu ile Bursa’ya gelirken Yenişehir ilçesine uğradı.

ESNAF ZİYARETİ

Bursa yolu üzerinde inşaatına başlanan Yenişehir Devlet Hastanesi inşaatını inceleyen Müezzinoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

MAKAM ARACINDAN İNDİ, METROYA BİNDİ

Vatandaşlarla sohbet eden bakan, Bursa girişinde makam aracından inerek Bursaray’a bindi. Osmangazi istasyonuna kadar metro yolculuğuna devam eden Müezzinoğlu, yolculuk esnasında vatandaşların derdini dinledi.

Bakan Müezzinoğlu, esnaf ziyareti ve metro yolculuğunu Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.