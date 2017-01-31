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Bakan Müezzinoğlu kamudan ihraç sayısını açıkladı

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, ''FETÖ'den toplam 125 bin 485 kamu çalışanı işlem görmüş. 94 bin 867'si ihraç edilmiş.'' dedi.

31.01.2017 - 15:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

94 BİN 867 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ soruşturmaları kapsamında kamudan ihraç edilen, açığa alınan ve görevine iade edilenlerle ilgili güncel rakamları paylaşır mısınız?" sorusuna, "FETÖ'den toplam 125 bin 485 kamu çalışanı işlem görmüş. Bunun 18 bin 331'i göreve iade edilmiş, 94 bin 867'si ihraç edilmiş, 30 bin 618'i de şu anda açıkta" yanıtını verdi.

BİN 143 KİŞİ İŞLEM  GÖRDÜ

Müezzinoğlu, bakanlığında ise FETÖ'den toplam bin 143 kişinin işlem gördüğünü belirterek, bunlardan 973'ünün ihraç edildiğini, 170'inin açıkta olduğunu ve 629'unun ise göreve iade edildiğini söyledi.

PKK ve DHKP-C'den açığa alınanların hakkında da bilgi veren Müezzinoğlu, 10 bin 665 açığa alma ve 2 bin 378 ihraç etme olmak üzere toplam işlem gören sayısının 13 bin 423 olduğunu bildirdi.

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