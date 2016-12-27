Bakan Müezzinoğlu'dan asgari ücret açıklaması

Müezzinoğlu, Keşan'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve köy muhtarlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, Asgari Ücret Komisyonu’nun çalışmalarını en geç Perşembe günü bitireceğini ve asgari ücreti açıklayacaklarını aktardı.

''BİN 300 LİRA YETERLİ DEĞİL''

Şu anki mevcut asgari ücretin yeterli olmayacağını belirten Müezzinoğlu, "İstiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300’ü, kapanan iş yerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız.'' dedi.