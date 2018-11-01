Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da düzenlenen Kentsel Gelişim Zirvesi’ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, yüksek yapıları eleştirerek artık bu yapılara izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

"YÜKSEK BİNALAR BİZLERİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bakan Kurum, "Bir zaman ülkemizde yüksek binalar gerçekten ihtiyaçtı. Hem imar planlarının azlığı, hem nüfusun yoğunluğu, kentlere göçün hızı bir şekilde olması yüksek bina ihtiyacını beraberinde getirdi. Ancak bugün yüksek binalar bizleri gerçekten rahatsız ediyor. 30-40 katlı binaları kentsel dönüşümde de görüyoruz.

"BUNLARI ARTIK YAPMAYACAĞIZ"

Bunları artık yapmayacağız. Evet biz de kendi içimizde hatalar yaptık. Ancak bundan sonra yatay mimaride ve sosyal donatıları olan projeler yapmak zorundayız " dedi.

81 İLDE MEKANSAL PLANLAMA

81 ilde mekansal plan yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mekansal stratejik plan ne demek? Şehrin geleceği, nüfusu, alt yapısı, üst yapısı için gerekli olan her şeyini planlamamız gerekiyor. Biz kentsel dönüşümde bu sıkıntıları sahada görüyoruz. Her biri kendi içinde kentsel dönüşüm projelerine gidiyorlar. Ancak şehir ölçeğinde kentsel dönüşümü de planlamamız gerekiyor. Şehirde satılabilecek konut sayısı belli. Bir ilçede satılabilecekten, arz talep dengesinden fazla bir üretim yaparsanız bu sefer öbür ilçeyi, öbür ilçe, öbürünü ve tüm şehri etkiler. Şehirler için kentsel dönüşüm planlamamız lazım. Hangi ilçelerden başlayacağız, önceliğimiz ne veya rezerv alanına taşıyacağımız alanlar neresidir diye çalışmasını yapmamız gerekiyor."