taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.36265
Euro
7.42645
Altın
1201.55
Borsa
93866.94

Bakan Murat Kurum: Ayder'i betona teslim etmeyeceğiz

Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Bakan Kurum, Ayder'i betondan kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Projeler
Bakan Murat Kurum: Ayder'i betona teslim etmeyeceğiz

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nda yıllar içinde kaçak yapılar yükselmeye başladı.

Her geçen gün, çarpık yapılar nedeniyle güzelliğinden uzaklaşan Ayder Yaylası'nda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı.

PROJE DETAYLARI

Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi.

Bakan Murat Kurum: Ayder'i betona teslim etmeyeceğiz

SEYİR TERASI

Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak.

Bakan Murat Kurum: Ayder'i betona teslim etmeyeceğiz

ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak.

Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak.

Ayder Yaylası projesinin ortaya çıkması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm tartışmalara noktayı koydu.

"AYDER'İ BETONA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Ayder'i betona teslim etmeyeceklerini ifade eden Kurum, "Aksine betondan kurtaracağız. Hedefimiz o." dedi.

Candaş Tolga Işık'ın bugünkü yazısından bir kısım;

"Geçenlerde Ayder’de başlayacak kentsel dönüşümle ilgili bir yazı yazdım. 'Umarım Ayder’in sonu Uzungöl’e benzemez' dedim. Bayramda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la konuştum. Bakan, Ayder konusunda çok net. Dedi ki; 'Bırakın yeni yapılanmaların önünü açmayı eski kaçak ve doğanın yapısınıdengesini bozanları oradan kaldıracağız. Vatandaşımızın içi rahat olsun Ayder’i betona teslim etmeyeceğiz, aksine betondan kurtaracağız. Hedefimiz o...' "

Bakan Murat Kurum: Ayder'i betona teslim etmeyeceğiz

Bakan Murat Kurum: Ayder'i betona teslim etmeyeceğiz

Ayder Yaylası başka bir görünüme kavuşacak haberi

Bakan Murat Kurum: Ayder'i betona teslim etmeyeceğiz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

14
Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

57
Türkiye'de iPhone satışları düştü

Türkiye'de iPhone satışları düştü

241
Dövizle kira dönemi sona erecek

Dövizle kira dönemi sona erecek

110
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

17
Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

87
Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM