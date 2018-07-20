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Bakan Mustafa Varank'ın ilk ziyareti Teknopark İstanbul'a

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk ziyaretini İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Teknopark İstanbul'a gerçekleştirdi.

AA | 20.07.2018 - 18:55..
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Bakan Varank, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Teknopark İstanbul’a ziyarette bulundu.

ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Meskun mahal insansız müdahale aracına ilişkin incelemelerde bulunan Varank, blockchain teknolojisi üzerinden kimlik tanımlama, anne sütünün sigara, GDO gibi zararlı maddelerden arındıracak filtreleme yöntemi, yüksek performanslı UV fotodedektörler için yapay alttaş üretilmesi hakkında bilgi aldı.

Varank, ziyareti sırasında artırılmış gerçeklik gözlüğünü de deneyimledi. Söz konusu gözlük, örneğin araba tamiri yapılırken yol gösterici olma özelliği taşıyor.

Bakan Mustafa Varank'ın ilk ziyareti Teknopark İstanbul'a

İLK ZİYARET TEKNOPARK'A

Mustafa Varank, Teknopark İstanbul’u gezerken Altınay firmasının bomba imha, mayın temizleme, drone gibi hava ve kara araçlarını da inceledi.

Böylelikle Bakan Varank, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Teknopark İstanbul’a gerçekleştirmiş oldu.

Bakan Mustafa Varank'ın ilk ziyareti Teknopark İstanbul'a

Bakan Mustafa Varank'ın ilk ziyareti Teknopark İstanbul'a

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