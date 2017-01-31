taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.212
USD
3,8028
EURO
4,0672
ALTIN
146,34
PETR
55,1000

Bakan Nabi Avcı İsrail yolcusu

Bakan Nabi Avcı, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası Türkiye'den bakan düzeyinde İsrail'e ilk ziyareti gerçekleştirecek.

31.01.2017 - 12:05
  1. Haberler
  2. Gündem

AVCI

7-8 Şubat'ta İsrail'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında, Tel Aviv'de yapılacak Akdeniz Turizm Fuarı'na katılacak olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile görüşecek.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Türk ve İsrailli turizmcilerle bir araya gelecek olan Avcı, Tel Aviv Kültür Merkezi ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Türkiye-İsrail İlişkileri Fotoğraf Sergisi" açılışına katılacak.

MESCİD-İ AKSA ZİYARETİ

Bakan Avcı, Tel Aviv'den sonra Ramallah'a geçecek ve burada Yasir Arafat Müzesi ile Arafat'ın kabrini ziyaret edecek. Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu ile de bir araya gelecek olan Avcı, Kudüs'e geçerek, Mescid-i Aksa'yı ziyaret edecek ve "Eski Kudüs Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

MAVİ MARMARA SALDIRISI

İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak iki ülkenin büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

50
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

120
Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

524
Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

82
Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotun Gülen görüşmesi

Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotun Gülen görüşmesi

39
CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

183
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak boşanıyor

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak boşanıyor

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM