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Bakan Nabi Avcı oyunu kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, oyunu Eskişehir'de kullandı, "Herkes söyleyeceğini söyle, şimdi millet sözünü söyleyecek" dedi.

16.04.2017 - 15:41
  1. Haberler
  2. Politika

avcı

Bakan Nabi Avcı, oyunu Eskişehir'in Sütlüce Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp İlkokulu'nda kullandı. Avcı, 1222 nolu sandığa oyunu attıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ŞİMDİ MİLLET SÖZÜNÜ SÖYLEYECEK"

"Oyumu kullandım. Artık bugün öyle çok fazla söylenecek bir şey kalmadı. Söyleyeceklerimizi söyledik. Herkes söyleyeceğini söyledi. Şimdi millet sözünü söyleyecek. İnşallah millet 21'inci yüzyılın önünü açacak, milletin önünü açacak kararı bugün verecek. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah vatana, millete, memlekete, çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah."

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