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Bakan Nurettin Canikli'den Afrin Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA | 11.03.2018 - 17:27..
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Milli Savunma Bakanı Canikli, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Giresun Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Milli Mücadele'de Milli Savunma' konulu panelde konuştu.

"KATALİZÖR ÖRGÜTLER ORTAYA ÇIKARILDI"

Terör örgütlerine karşı mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Canikli, 'katalizör örgütler'in ortaya çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Katalizör örgüt, regüle eden örgüt, ne derseniz deyin. DEAŞ diye bir örgüt, bir anda bütün Irak’ın önemli bir bölümünü ve Suriye’nin tamamını neredeyse çok kısa süre içerisinde 15 günlük bir zaman dilimi içerisinde hakim oluyor. Ondan sonra bu örgüt üzerinden topraklar kime peşkeş çekilecekse kime aktarılacaksa kimin kontrolüne verecekse adım adım onlara terk ediliyor. En somut örneği, uzağa gitmeye gerek yok. Rakka'da yaşananlar, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi için 'SDG' diye uydurulan, esasında PKK terör örgütünün YPG’nin kontrolünde olan bu örgüt tarafından koalisyon güçleriyle birlikte ABD başta olmak üzere yapılan bu operasyon neticesinde DEAŞ’ın oradan temizlendiği kamuoyuna aktarılmaya, böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı."

"DEAŞ'LI TERÖRİSTLER SAKALINI KESİYOR; PYD, YPG VE PKK SAFINA GEÇİYOR"

Bölgenin DEAŞ’tan temizlenmesi için silah kullanılmadığını, teröristlerin bırakıp, kendilerinin gittiğini kaydeden Bakan Canikli, şunları söyledi: "Bunu çok net bir şekilde söylüyoruz ve tüm dünyanın gözü önünde, BBC’nin canlı yayını ile hep birlikte izledik; tüm dünya izledi. DEAŞ militanları, oradaki koalisyon kuvvetlerinin gözetiminde ve PKK/PYD’nin uygulamasında oradan çıkıp, başka yerlere gitmelerine müsaade edildi. DEAŞ’ın bir kısmının da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı mücadele etmesi için Afrin tarafına gönderildi. Bunları yaşıyoruz, yakalanan, ele geçen teröristlerden hem PYD teröristlerinden, eski DEAŞ öyle söyleyelim, sakalını kesiyor, geçiyor; PYD’nin, YPG’nin, PKK’nın saflarına. Birlikte hareket ediyorlar. Dost olarak bildiğimiz ülkelere sesleniyorum. Türkiye’yi hedef alan terör örgütleriyle ortaklık yapamazsınız. Eğer müttefiksek dostsak böyle bir şey olmaz, böyle bir ilişki yürümez. Bunun anlamı şudur; ya bize dost değilsiniz ya da onlara dost değilsiniz. İkisinin birlikte dostluğu olmaz, ya terör örgütü ya Türkiye’nin dostluğu ve samimi ittifakı; bunun ortası yok birinden biri tercih edilmek zorunda."

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