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Bakan Osman Aşkın Bak Şırnaklı gençlerle sahaya çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan kendisine ulaşan İdil 1937 Spor altyapısındaki gençlerin maç davetlerini geri çevirmedi.

Haber Merkezi | 14.01.2018 - 16:56..
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kendisine sosyal medya üzerinden futbol maçı davetinde bulunan İdilli gençleri ziyaret etti.

İdil 1937 Spor altyapısında oynayan gençlerin maç yapma isteğini geri çevirmeyen Bakan Osman Aşkın Bak, sahaya çıktı.

Gençlerle birlikte futbol oynayan Bakan Bak, maçtaki keyifli anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Osman Aşkın Bak Şırnaklı gençlerle sahaya çıktı

BAKANDAN YENİ STAT MÜJDESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden İdil 1937 Spor ile Kumçatı Gençlerbirliği arasında oynanan futbol maçını izlemek üzere İdil Stadı'na geldi.

Yeni stadın kısa sürede yapılacağını vurgulayan Bak, "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden geliyor. Kendisinden aldığımız güven, Sayın Başbakanımızın kararlılığı ve Milletimizin güçlü desteğiyle ülkemizin dört bir yanında spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah İdil'imize de çok güzel tesisler kazandıracağız. Cizre'ye de yine aynı şekilde ilçe stadı ve spor salonu başta olmak üzere tesisler kazandırıyoruz. Ayrıca Gençlik Merkezleri de yapılacak. Süratle projeleri yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak Şırnaklı gençlerle sahaya çıktı VİDEO

Bakan Osman Aşkın Bak Şırnaklı gençlerle sahaya çıktı

Bakan Osman Aşkın Bak Şırnaklı gençlerle sahaya çıktı

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