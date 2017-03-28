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Bakan Özhaseki 16 Nisan'ın önemini anlattı

16 Nisan referandumuna ilişkin konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin adeta bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

28.03.2017 - 13:04
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları'nın çalışmasına katıldı.

"ADETA BİR YOL AYRIMINDAYIZ"

Özhaseki, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasının diğer seçimlerden çok farklı olduğuna dikkati çekerek, "Diğer seçimlerin genelinde iktidara gelme, gelmeme, daha güçlü şekilde gelme gibi iddialar vardı. Şimdi Türkiye için adeta bir yol ayrımındayız. Bu 18 maddenin ne getirip ne götürdüğünü iyi bilmemiz lazım. Çünkü o kadar çok yalan söyleniyor ki. İnsanlar bu yalanların tesirinde kalarak bazen de inanıyorlar. Buna çok üzülüyoruz. 'Diktatörlük geliyor, 18 yaşındaki çocuklar emekli olacak. Cumhuriyet elden gidiyor' gibi ipe sapa gelmeyen sözler söylüyorlar." diye konuştu.

20 YAŞINDA KİMSENİN EMEKLİ OLMA ŞANSI YOK

Mevcut anayasanın cumhurbaşkanına çok fazla yetki verdiğini ifade eden Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti: "1982 Anayasası'nda her türlü yetki cumhurbaşkanına verilmiş. 2007’de halkın cumhurbaşkanını seçmesiyle daha da güçlü hale getirdik. Şimdiki sistemde cumhurbaşkanı yargılanamaz. Getirmek istediğimiz yeni sistemde ise attığı her imzada cumhurbaşkanının sorumluluğu var. Her imzadan mahkemeye gidebilir, şikayet edildiğinde Meclis'te belli bir çoğunluk sağlandığında yargılanabilir. Cezai, siyasi ve hukuki sorumluluğu var. Attığı her imzadan sorumlu olan bir cumhurbaşkanı nasıl diktatörlüğe gidebilir. Böyle bir insafsızlık, yalan olur mu? 20 yaşında kimsenin emekli olma şansı yok. Sanki seçim olsa 600 tane, 18-20 yaşında genç seçilecek. Öyle bir şey yok. 20-22 yaşında 3-5 genç meclise gelerek kendi akranlarını temsil edecek. Gençlerin sorunların dile getirecek.”

Özhaseki, mevcut sistemde iki başlılığın olduğunu ve Türkiye’nin siyaset tarihinde birçok kez cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında çoğu zaman anlaşmazlık yaşandığı belirterek, şu anda sıkıntı yaşanmamasının nedeninin ise her iki makamda bulunan kişilerin aynı ekolden gelmesi olduğunu dile getirdi.

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