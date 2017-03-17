Bakan Özhaseki CHP'li Baykal'a yüklendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette esnaf ile bir araya gelen Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin siyasi sisteminin çift başlı olduğunu söyledi.

"SAPIK NE DEDİĞİNİ DE BİLMİYOR"

Bakan Özhaseki, Deniz Baykal'ın "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözlerine tepki gösterdi: "Şimdi bol bol söylüyorlar ya sümme haşa dün birisi saçmalamış öyle ‘peygamberi bile azdırır’ diye. Sapık ne dediğini de bilmiyor herhalde.





"PEYGAMBERLİĞİN HANGİ MAKAM OLDUĞUNU BİLMİYOR"

Peygamberliğin hangi makam olduğunu da bilmiyor herhalde. Öyle tuhaf laflar ediyorlar. Ya sizin zihninizde iz bıraksın diye söylüyorlar bunu, ama abartarak söylüyorlar."