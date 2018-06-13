Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümde kamu da payını alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentteki yaban hayatıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kentin merkez ilçeleri de dahil 11 bin 500 hektar alanın yaban hayatını koruma sahası olduğunu dile getiren Özhaseki, burada yapılan planların bugüne kadar hep iptal edildiğini kaydetti. Bu alanda 5 bin 500 hane ve 22 bin 500 insan olduğunu anlatan Özhaseki, düşük yoğunluklu bir plan hazırladıklarını söyledi.

"20 SENELİK KANGREN BURADA SONUCA ERDİ"

Yaptıkları planda kamunun hakkını gözeteceklerini dile getiren Özhaseki, "Bu çalışmalar neticesinde 2 bin 500 hektarlık alanda planlamayı netleştirdik. Bu alanın 747 hektarı konut. 82 hektarlık alan ticaret olarak ayrıldı. 732 hektarlık alan ise orman ve tarım. 370 hektarlık alan da açık yeşil alan olarak ilan edildi. Plan askıya çıktı. Önümüzdeki ayın 7'si itibarıyla askıdan inecek. Mağdur olan bir vatandaş varsa ciddiye alacağız ama bir hafta içerisinde bunları neticelendiririz. Önümüzdeki ayın yarısı yürürlüğe girer, 20 senelik bir kangren de burada sonuca erişmiş oluyor." diye konuştu.

"KAMU DA PAYINI ALACAK"

Özhaseki, ülke genelinde 1 milyon 200 bin yapının kentsel dönüşüm kapsamında olduğuna da değinerek, "Kentsel dönüşüm ile ilgili yasa taslağımız var. Yapı kayıt belgesini ekleyerek başlamak istemiştik. Erken seçim kararıyla, imarla yaptığımız kararları bekletmeye aldık. 100 maddeye yakın yepyeni yasalar yazıyoruz. Mahalle içinde sizin rahatsız olduğunuz, adalet duygusunu sarsan, mahallede birden yükselen binalar var ya, yasaklandı. Eğer bir yerde rant artışı varsa kamu buradan da payını alacak. Belediye meclisinde 3 katlıyken 13 kat yapılmışsa aradaki 10 katın farkını vermeden ve doğru planlama yapmadan, anlatmadan böyle bir planlama yürürlüğe girmeyecek." diye konuştu.

"İŞLERİNİ TEYİT EDEN 250 BİN CİVARINDA İNSAN VAR"

Ayrıca Bakan Özhaseki, "İmar barışına müthiş bir ilgi var. Bizim sitemize 3-4 gün içerisinde milyona yakın giriş var. Anlıyor, indiriyor, bakıyor. Biraz önce aldım. 2,5 gün içerisinde işlerini teyit eden 250 bin civarında insan var. Günde neredeyse 100 bine yakın müracaat var çünkü burada herkesin sıkıntısı var. Bunların çözülmesi lazım." ifadelerini kullandı.