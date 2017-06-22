Bakan Özhaseki'nin annesi vefat etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki, bir süreden beri böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HEMEN KAYSERİ'YE UÇTU

Acı haber üzerine Bakan Özhaseki, Ankara'dan özel uçakla Kayseri'ye gitti.

"DEVLETE HİZMET ETTİĞİ GİBİ..."

Şükran Özhaseki, Anneler Günü'nde bakan oğlunun kendisini ziyaretinde, "Mehmet, kardeşleri gibi çok vefalı ve hatırşinastır. Yoğun işleri arasında zaman bulup, sık sık beni ziyarete gelir. Devlete millete, hükümete hizmet ettiği gibi, sıkça da telefonla arayıp, halimi hatırımı sorar. Üç oğlumdan da Allah razı olsun." demişti.