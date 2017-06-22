taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.635
USD
3,5167
EURO
3,9328
ALTIN
141,62
PETR
45,1500

Bakan Özhaseki'nin annesi vefat etti

79 yaşındaki annesi Şükran Özhaseki'nin ölüm haberini alan Bakan Mehmet Özhaseki, hemen Kayseri'ye gitti.

22.06.2017 - 14:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki, bir süreden beri böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HEMEN KAYSERİ'YE UÇTU

Acı haber üzerine Bakan Özhaseki, Ankara'dan özel uçakla Kayseri'ye gitti.

Bakan Özhaseki'nin annesi vefat etti

"DEVLETE HİZMET ETTİĞİ GİBİ..."

Şükran Özhaseki, Anneler Günü'nde bakan oğlunun kendisini ziyaretinde, "Mehmet, kardeşleri gibi çok vefalı ve hatırşinastır. Yoğun işleri arasında zaman bulup, sık sık beni ziyarete gelir. Devlete millete, hükümete hizmet ettiği gibi, sıkça da telefonla arayıp, halimi hatırımı sorar. Üç oğlumdan da Allah razı olsun." demişti.

Bakan Özhaseki'nin annesi vefat etti

İlginizi Çekebilir
Bayram trafiğine sıkı denetim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Ramazan Bayramı süresince yoğun trafik denetimleri yapılacak.
TSK, Katar’a asker ve zırhlı araç gönderdi
23 Türk askeri ve 5 tane ACV-25 zırhlı muharebe aracı bugün Katar'a ulaştı.
7 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
Kırşehir merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 8 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Vali makam aracını sünnet çocuklarına verdi
Vali Balkanlıoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği sünnet şöleninde makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

259
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

197
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

120
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

162
Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

Didem Soydan: Alalım mı silahları çantalara

222
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

104
Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM