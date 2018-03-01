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Bakan Özlü: Kendi teknolojisini üreten bir ülke olacağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Kendi teknolojisini kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız" dedi.

İHA | 01.03.2018 - 06:35..
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2018 Avrasya Hizmet Ödülleri törenine katılan Bakan Faruk Özlü, "Sizlerin yürüttüğü çalışmalar; ekonomik ve sosyal gelişmemizi destekleyen, bizleri yüreklendiren, ülkemizin yurt dışında daha fazla görünür olmasını sağlayan, elimizi güçlendiren çalışmalardır” diye konuştu.

Bakan Özlü: Kendi teknolojisini üreten bir ülke olacağız

"KENDİ KAYNAKLARIMIZLA ÜRETECEĞİZ"

Bakan Özlü, Türkiye’nin milli ve yerli duruşunu bilimsel ve teknik üretimle tahkim etmesi ve pekiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kendi teknolojisini kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız. Bu süreçte insan kaynağımıza ve tecrübelerimize güveniyoruz. Sanayi üretimimizi ve imalat sektörümüzü büyüterek, yepyeni bir AR-GE ve inovasyon stratejisi kurgulayarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız” dedi.

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