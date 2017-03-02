Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Özlü, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.

BAŞVURU SAYISI

KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli KOBİ kredisi hakkında bilgiler veren Bakan Özlü, "Geçen yıl başvuranlar ile bu sene başvuranların toplamı 770 bin 976 oldu." şeklinde konuştu.

TÜBİTAK REFORMU

TÜBİTAK'ta reform yapılacağını da söyleyen Bakan Faruk Özlü, "Dağınık bir bütçe sistemi yerine toplu bir özel hesapta toplanan bütçe sistemi getiriyoruz. Her alanda destek vermeyeceğiz. Stratejik gördüğümüz, Türkiye’nin siyasi stratejik hedeflerine uygun alanlarda destekler vereceğiz." dedi.

ANTARKTİKA'DA TÜRK ÜSSÜ

Bakan Faruk Özlü, Antarktika'da araştırma üssü kurulmasına ilişkin de, "Kuracağımız yapılar, binalar Türkiye'de yapılacak, gemiyle oraya yollayacağız. Amacımız bir gemimiz olsun. Geminin buz kıran özelliği olması lazım, envanterimizde bu özelliğe sahip gemi yok. Belki bir yeni gemi yapacağız veya kiralayacağız." dedi.

Diyarbakır’da hibe izdihamı haberi