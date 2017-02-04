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Bakan Özlü: Türkiye'nin Antartika'da bilim üssü olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Antartika'da bilim üssü olacağını söyledi.

04.02.2017 - 19:13
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü "Piri Reis'in haritasında Antarktika bölgesinin olduğuna dair işaretler var. Bir harita yaptırıyoruz. Antarktika'da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Piri Reis haritasında böyle bir yer var diye işaret ediyor" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş İl Divan toplantısına katılmak için geldiği kentte Bilim Merkezi kurulması planlanan Kalıcı Konutlar, Gençlik Merkezi ve eski SSK yanında bulunan alanları inceledi.

DÜZCE'YE BİLİM MERKEZİ

Bakan Özlü, "Bilim merkezinin nerede olacağına dair arkadaşlarımız çalışmışlar. 4 yer belirlemişler. Bugün onlara baktık. Bazı yerler var ki etrafı orman alanı, park, hem dinlenme yeri hem de bilim merkezi içerisinde olabilecek gibi yerlerimiz var. Konsepte karar vereceğiz" dedi.

Antarktika'ya bilim merkezi kurulması çalışmasının bakanlık olarak kendilerine verildiğini ifade eden Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"Antarktika'ya bilim merkezi kuruyoruz. Barış için bilimi öne çıkaracağız. Bunun çalışması bizim bakanlığa verildi. Bu çalışmaya göre Antarktika'da mevsim buradakinin tam tersi biliyorsunuz. 15 Kasım-15 Mart arası orada yaz. Bu dönemde oraya bir heyet göndereceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'den hocalarımız, diğer üniversitelerden hocalarımız var. Türkiye'nin Antarktika'da bilim üssü olacak. Başka ülkeler de orada çalışıyorlar. Piri Reis'in haritasında Antarktika bölgesinin olduğuna dair işaretler var. Bir harita yaptırıyoruz. Antarktika'da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Piri Reis haritasında böyle bir yer var diye işaret ediyor."

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