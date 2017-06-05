Bakan Özlü'den zeytinlik alan açıklaması

Bakan Özlü, partisinin Düzce İl Başkanlığı tarafından belediye sosyal tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yemeğe Bakan Özlü'nün yanı sıra AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililer katıldı.

"71 MİLYON ZEYTİN AĞACI DİKMİŞİZ"

İftar sonrası partililere seslenen Bakan Özlü, zeytin ağaçlarının bazı sanatçıların ve yazarların gündemine girdiğini söyleyerek, "AK Parti olarak son 14 yılda 71 milyon zeytin ağacı diktik. Biz iktidara geldiğimizde zeytin ağaçları 100 milyon civarındaydı. Şu anda 171 milyon. 71 milyon zeytin ağacı dikmişiz. 71 milyon zeytin ağacı diken bir iktidar neden zeytin kessin? Neden zeytin sahalarını yok etsin? Zeytin kıyımı, zeytin katliamı yapacağımızı söylüyorlar. Bunların hepsi yalan, büyük yalan. Biz neden zeytin ağacı keselim? Türkiye’de bir kanun, yasa var.

"BU YASA ZEYTİN AĞAÇLARINA YAKLAŞMA DİYOR"

Bu yasa zeytin ağaçlarına 3 kilometreden itibaren yaklaşma diyor. Bu yasanın çıktığı tarih 1939. Bu yasa 1995 yılında revize edilmiş ve halen gündemde. 1939 yılındaki teknolojilerle şimdiki teknolojiler bir değil. O yıllarda bugünkü arıtma sistemleri, filtre sistemleri yoktu. Bugün nerdeyse içme suyuna yakın arıtma yapan tesisler var. O günkü teknoloji ile bugünkü teknoloji bir değil. Zeytin ağaçlarına 3 kilometre yaklaşmayın demek bugünkü teknolojilere bakıldığında pek anlamlı değil. Fakat biz yine yasanın bu kısmını değiştirmedik. Avrupa Birliği standartları var, oraya baktık. Bir dönüm arazide 2.5 zeytin ağacı varsa orası zeytinlik sahasıdır diyor. Bizim yaptığımız düzenlemede bir ağaç varsa bile orası zeytinlik alandır. STK adı altında kuruluşlar var. Bu kuruluşlar siyaset yapıyorlar. Bana bilimsel yöntemlerle hazırlanan bir rapor getirmediler" diye konuştu.

"BU YASAYI ÇEKİN DEMEK GAYRİ CİDDİDİR"

Bakan Özlü, Zeytin Sahaları Koruma Kurulu kuracaklarını ifade ederek şunları söyledi: "Bu kurulda 9 üye olacak. Bunların içinde Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Fakültesi Dekanı yada hocası, Zeytinlik Araştırma Enstitüsü Müdürü, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, Orman ve Su İşleri İl Müdürü gibi tarımsal toprakla direk ilişkili kişiler var. Bunların yanında maliye yetkilisi de var. Çünkü bunların bir bölümü hazine arazisi. Bize dediler ki 'Siz bu yasayı çekin kendinizi inkar edin. Biz biraz daha çalışalım ve size gelelim'. Bu yasayı çekin biz bir ay daha düşünelim demek gayri ciddi bir durumdur. Ben komisyonda da bunu dedim, Bir tek zeytin ağacının kesileceğini bilsem bu yasayı çekerim. Bugünde aynı fikirdeyim. Bu kişilerin bazı basın kuruluşlarında boy boy fotoğrafları çıktı. Birde bize 'Siyaset yapmıyoruz' diyorlar.

"BANA BİLİMSEL BİR RAPOR GETİRMEDİLER"

Bana bir bilimsel rapor getiremeyen STK’lar bir takım sanatçı ve köşe yazarlarını kışkırtarak siyaset yapıyorlar. Bir ülkede tarım arazileri için zeytinlik bahçeleri için Tarım Bakanı'na güvenmeyeceksek kime güveneceğiz. Bunlardan sorumlu Tarım Bakanıdır. Bu kişileri ciddiye almayın, bu haberler doğru değil. Bu kişiler STK adı altında siyaset yapıyorlar. Önümüzdeki hafta bu yasayı meclisten geçireceğiz. Belki tartışmalar olacak, yeni sanatçılar çıkacak, yeni yazarlar devreye girecek. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz uzun zamandır bu yasaya çalışıyoruz. Ben bir yıldır çalışıyorum. Yapısal reformlar için çalışıyorum. TÜBİTAK reformu da böyle. Türkiye’nin büyümesi lazım."